Ronaldinho, 39 yaşında jubile maçına çıkıyor!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun resmen emekli olacağı tarih açıklandı. 39 yaşındaki futbolcu, Kolombiya'nın Independiente Santa Fe takımı ile jubile maçına çıkıp futbolculuk hayatını resmen sonlandıracak.

Ronaldinho'nun yeşil sahalara veda maçının tarihi ise 17 Ekim olarak açıklandı. Bilet fiyatları ise en uzucu 7, en pahalısı 30 euro olarak belirlendi.

Son olarak 4 sene önce Fluminense takımında oynayan Ronaldinho, ardından birçok takım ile görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

RAKİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Jubile maçında Independiente Santa Fe forması giyecek Ronaldinho'nun hangi rakibe karşı oynayacağı ise henüz açıklanmadı.

(Sporx)