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Spor

Ronaldinho cezasını kral dairesinde çekecek!

Sahte pasaport kullandığı için Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrilmişti. Brezilyalı eski futbolcunun bir otelin kral dairesinde cezasını çekeceği öğrenildi.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:56
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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis Moreira, Paruguay’da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon Dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay’ın başkenti Asuncion’da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek.

Sahte pasaport kullanarak Paraguay’a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira, hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay’ın başkenti Asuncion’da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

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