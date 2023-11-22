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Spor

Ronaldinho, ekonomik olarak iflas etti!

Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho ekonomik olarak iflas etti ve 2 mülküne borçları nedeniyle el konuldu.

22 Kasım 2023 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Ronaldinho, ekonomik olarak iflas etti!
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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, ekonomik olarak iflas etti.

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldinho'nun büyük bir mali sıkıntı yaşadığı ve ülkesinde milyonlarca dolar borcu olduğu ifade edildi.

Brezilya'da vergi dairesinin, Ronaldinho'nun banka hesaplarından borcunu tahsis etmeye çalıştıkları ancak hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.

Bu gelişmenin ardından yetkililerin, Ronaldinho'nun iki mülküne el koymaya karar verdikleri kaydedildi.

HAPİSTE KALMIŞTI

Ronaldinho, 2020 yılında Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanmış ve ardından bir süre hapiste kalmıştı.

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