Ronaldinho yeşil sahalara geri dönüyor

Futbol tarihinin efsane isimleri arasında gösterilen Ronaldinho, yıllar sonra yeşil sahalara dönme kararı aldı. 46 yaşındaki Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşma imzaladı.

2015 yılında profesyonel futbol kariyerini noktalayan Ronaldinho'nun, 11 yıl aranın ardından yeniden futbola dönmesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ÇİFTE GÖREV ÜSTLENECEK

11 yıl sonra futbola geri dönen Ronaldinho, İtalyan ekibine futbolculuğunun yanı sıra elçi olarak da hizmet verecek. Ronaldinho'nun, İtalyan ekibinin hisselerinden payı da bulunuyor.

BİR DÖNEMİN BÜYÜK EFSANESİ

Kariyeri boyunca dünyanın en önemli kulüplerinin formasını giyen Ronaldinho, Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'da gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi.

Özellikle Barcelona formasıyla yaşadığı başarılarla futbol tarihine geçen Brezilyalı yıldız; UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve birçok bireysel ödül kazanırken, 2005 yılında Altın Top'un da sahibi olmuştu.