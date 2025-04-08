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Spor

Ronaldinho'dan Dembele'ye övgü dolu sözler

Ronaldinho, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 17:54 - Güncelleme:
Ronaldinho'dan Dembele'ye övgü dolu sözler
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Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho, "Şu anda sana en çok benzeyen oyuncu kim?" sorusuna cevap verdi.

Ronaldinho, kendisi gibi hem Barcelona hem de Paris Saint-Germain'de forma giyen Ousmane Dembele ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Brezilyalı eski yıldız, gelen bu sorunun ardından, "Daha çok eski takımlarımı ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımları takip ediyorum. Bu konuda karşılaştırma yapmaktan pek hoşlanmıyorum. PSG'de Ousmane Dembele var. Onun biraz Brezilyalı tarzı var. (Gülerek) Kafa karıştırıyor, çoğu zaman ne yapacağını tahmin etmek imkansız ve dahası çok gol atıyor." yanıtını verdi.

PSG'de bu sezon 40 maçta süre bulan Ousmane Dembele, 32 gol attı ve 8 asist yaptı.

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