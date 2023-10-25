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Spor

Ronaldinho'dan flaş Leao ve Mbappe yorumu

Futbol efsanesi Ronaldinho, PSG-Milan maçı öncesinde iki takımın yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Rafael Leao hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

25 Ekim 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Ronaldinho'dan flaş Leao ve Mbappe yorumu
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Futbolun efsane isimlerinden Ronaldinho, Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek PSG-Milan karşılaşması öncesinde iki takımın yıldızları Kylian Mbappe ve Rafael Leao ile ilgili yorumlarda bulundu.

Rafael Leao'nun şu anki Milan 10 numarası olması hakkında Ronaldinho, "Bu konu için doğru kişi o. Beni büyüleyen bir oyuncu ve futbolu seven herkesin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum, çünkü Rafa'nın oynama şekli konusunda farklı görüşler olamaz, insanları eğlendiriyor. Bir fark yaratabilir ve umarım PSG'ye karşı harika bir maç çıkarır." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe için de yorum yapan Ronaldinho, "Peki, şimdi neden fazla ileri gitmek istemediğimi anlıyor musun?" Tıpkı Leao gibi maçın sonucuna istediği zaman ve nasıl karar verebileceğine karar verebilen oyunculardan birisi Mbappe." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Onlar, insanları stadyuma getiren, taraftarları takımlarını canlı izlemek için para harcamaya ve tarafsız seyircileri de maçı TV'de izlemeye teşvik eden oyuncular."

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