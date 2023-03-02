Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Barcelona'ya imzayı attı

Barcelona'nın efsanelerinden Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes, Katalen ekibiyle sözleşme imzaladı.
Barcelona'nın akademisi La Masia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Joao Mendes, akademi antrenörlerinden Joan Soller Ferre ve akademi futbol direktörü Jose Ramon Alexanco'nun katılımıyla gerçekleşen törende sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.
Futbol kariyerine Brezilya ekibi Cruzeiro'nun U17 takımında başlayan Joao Mendes, geçtiğimiz sezon kulüpten ayrılmıştı.
Brezilyalı efsane Ronaldinho, 2003-2008 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.
Katalen deviyle 2 kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho, Barcelona'da Şampiyonlar Ligi (2), İspanya Süper Kupa (2) ve La Liga (2) şampiyonlukları yaşadı.