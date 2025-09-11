İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'e imzayı attı

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Championship ekibi Hull City'nin U21 takımına transfer oldu.

Championship ekibi Hull City, önemli bir transfere imza attı.

İngiliz ekibi, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, kulübün U21 Takımı'nda forma giyecek.

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre, sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Joao Mendes, "Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak." dedi.

Sözlerine devam eden Brezilyalı futbolcu, "Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım." sözlerini sarf etti.

Joao Mendes, "U21 Takımı'nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

