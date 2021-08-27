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Spor

Ronaldo 1 saatte Messi'yi geçti

Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki en büyük rakibi Lionel Messi'yi bir alanda daha, yalnızca 1 saat içerisinde geçmeyi başardı.

27 Ağustos 2021 Cuma 21:50 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:50
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3 yıllık Juventus macerasına nokta koyan ve 12 yıl sonra eski takımı Manchester United'a geri dönen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Fransız devi PSG'ye transfer olan yeşil sahadaki ezeli rakibi Messi'ye sosyal medyada büyük fark attı.

Spor Arena'nın derlediği habere göre, Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Manchester United Ronaldo transferini resmi olarak duyururken, sosyal medyada yaptığı paylaşım 1 saatte müthiş bir etkileşim aldı.

Twitter'da "Evine hoş geldin Ronaldo" mesajıyla yapılan paylaşım, 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla beğeni aldı. PSG'nin Messi transferini duyurduğu paylaşım ise yaklaşık 870 bin beğenide kaldı.

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