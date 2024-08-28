İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0546
  • EURO
    38,0707
  • ALTIN
    2738.19
  • BIST100
    9757.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ronaldo: 1000 gol atmak istiyorum

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine dair konuştu ve 1000 gole ulaşmak istediğini söyledi.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
Ronaldo: 1000 gol atmak istiyorum
ABONE OL

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Kendimi iyi hissediyorum, sanırım hala iyi görünüyorum. Hala top sürebildiğimi, şut ve gol atabildiğimi hissediyorum. Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak istediğini söyleyen Ronaldo, "Futbol tarihinin en skorer oyuncusuyum. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde attığı golle 900 gole ulaşmıştı.

39 yaşındaki Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.