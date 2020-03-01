Ronaldo: ''1000 maç yetmez, birkaç 100 daha''

01 Mart 2020 Pazar00:52 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 00:52

35 yaşında kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren ve 1000. resmi maçına çıkan Cristiano Ronaldo ulaşılması güç bu bireysel başarısıyla ilgili konuştu.

"Bu özverili ve sıkı çalışmanın yanında bir yeteneğin karşılığı" diyen Ronaldo 35 yaşında 1000 maç barajına ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirtirken "Bundan memnunum ama birkaç yüz maç daha oynamak istiyorum. 1000 güzel bir sayı önemli olan maç kazanıp sezon sonunda lig şampiyonu olabilmek" ifadelerini kullandı.

2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Ronaldo, takımında memnun olduğunu söylediği açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Geçen sene kupa kazandığımız için memnunum. İyi oyuncuların yanında oynuyorum ve İtalya'nın en büyük kulübündeyim. Bu yıl yeniden kazanmak istiyor. İtalya'da çok mutluyum"