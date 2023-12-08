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Spor

Ronaldo 1200. maçında attı, Al Nassr kazandı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Al Nassr ile Al Riyadh kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo 1200. maçına çıkarken 1 gol katkısı sağladı ve sarı lacivertliler karşılaşmadan 4-1 üstün ayrıldı.

8 Aralık 2023 Cuma 23:10 - Güncelleme:
Ronaldo 1200. maçında attı, Al Nassr kazandı!
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Al Nassr ile Al Riyadh karşı karşıya geldi. Al Nassr maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cristiano Ronaldo, 45. dakikada Otavio ve 67 ile 90+4'te Anderson Talisca attı. Al Riyadh'ın tek golü 68. dakikada Andre Gray'den geldi.

Kariyerindeki 1200. maça çıkan Ronaldo, kendisi adına bu özel maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Bu sonucun ardından Al Nassr, 37 puana yükseldi. Al Riyadh, 16 puanda kaldı.

Al Nassr, ligde gelecek hafta Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Riyadh, Al Khaleej ile sahasında oynayacak.

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