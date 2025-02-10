Ronaldo Al Nassr ile yeniden anlaştı

İki yılı aşkın süredir Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşmesinin son yılında.
Kontratı sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızın akıbeti belli oldu.
Arriyadiyah'ın geçtiğim habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesindeki mali detaylar gizlenirken, resmi olmayan kaynaklar Portekizlinin önceki sözleşmeyle aynı ücreti (Yıllık 200 milyon euro) kazanacağını belirtti.
Al-Nassr formasıyla şimdiye dek 90 maça çıkan Cristiano Ronaldo 82 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi.
Kariyerinde toplam 924 gol atan Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefi bulunuyor.