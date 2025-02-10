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Spor

Ronaldo Al Nassr ile yeniden anlaştı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ronaldo'nun geleceği netleşti. Portekizli yıldız, Suudi ekibi Al Nassr ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaştı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Ronaldo Al Nassr ile yeniden anlaştı
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İki yılı aşkın süredir Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşmesinin son yılında.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızın akıbeti belli oldu.

Arriyadiyah'ın geçtiğim habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesindeki mali detaylar gizlenirken, resmi olmayan kaynaklar Portekizlinin önceki sözleşmeyle aynı ücreti (Yıllık 200 milyon euro) kazanacağını belirtti.

Al-Nassr formasıyla şimdiye dek 90 maça çıkan Cristiano Ronaldo 82 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi.

Kariyerinde toplam 924 gol atan Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefi bulunuyor.

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