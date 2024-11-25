İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5909
  • EURO
    36,3555
  • ALTIN
    2914.95
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ronaldo, Al-Nassr'ı zafere taşıdı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa'yı 3-1 mağlup etti.

25 Kasım 2024 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
Ronaldo, Al-Nassr'ı zafere taşıdı
ABONE OL

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa ile karşılaştı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti.

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.

Al-Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. 1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Sadd ile oynayacak. Al-Gharrafa ise Al-Hilal ile karşılaşacak.

  • Asya Şampiyonlar Ligi
  • Al-Nassr
  • Al-Gharrafa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.