Ronaldo, Almeria hisse satın aldı

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün ortakları arasına katıldı.

Bu satın alma sonrası Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'a transfer sürecinde önemli rol oynayan Almeria Başkanı ve sahibi Mohamed Al Khereiji ile iş ortaklığına adım atmış oldu.

Saha içindeki başarılarının yanı sıra artık futbolun yönetim tarafında da aktif rol almak isteyen 40 yaşındaki Ronaldo, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada uzun süredir bu yönde bir hedefi olduğunu vurguladı.

Konula ilgili açıklama yapan Cristiano Ronaldo "Uzun zamandır saha dışında da futbola katkıda bulunma arzum vardı. Almeria, sağlam temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübün yeni büyüme aşamasında ona destek olmak için, kulübü yöneten ekiple birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun yatırımı, Almeria'nın sportif ve kurumsal büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulübün uluslararası görünürlüğüne de katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan bu hamleyle birlikte yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasında yatırımcı kimliğiyle de ön plana çıkmayı hedefliyor.