İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8843
  • EURO
    51,8728
  • ALTIN
    7295.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ronaldo, Almeria hisse satın aldı

Cristiano Ronaldo, La Liga II takımlarından Almeria'nın %25 hissesini satın aldı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
Ronaldo, Almeria hisse satın aldı
ABONE OL

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün ortakları arasına katıldı.

Bu satın alma sonrası Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'a transfer sürecinde önemli rol oynayan Almeria Başkanı ve sahibi Mohamed Al Khereiji ile iş ortaklığına adım atmış oldu.

Saha içindeki başarılarının yanı sıra artık futbolun yönetim tarafında da aktif rol almak isteyen 40 yaşındaki Ronaldo, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada uzun süredir bu yönde bir hedefi olduğunu vurguladı.

Konula ilgili açıklama yapan Cristiano Ronaldo "Uzun zamandır saha dışında da futbola katkıda bulunma arzum vardı. Almeria, sağlam temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübün yeni büyüme aşamasında ona destek olmak için, kulübü yöneten ekiple birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun yatırımı, Almeria'nın sportif ve kurumsal büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulübün uluslararası görünürlüğüne de katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan bu hamleyle birlikte yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasında yatırımcı kimliğiyle de ön plana çıkmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.