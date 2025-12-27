Ronaldo attı, Al Nassr namağlup liderliğini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, Al Akhdoud'u konuk etti.
Al Awwal-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri, 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 90+4. dakikada Joao Felix kaydetti.
Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.
SON 44 GOL
Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.
Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.