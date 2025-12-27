İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo attı, Al Nassr namağlup liderliğini sürdürdü
Spor

Ronaldo attı, Al Nassr namağlup liderliğini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, sahasında Al Akhdoud'u 3-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Ronaldo attı, Al Nassr namağlup liderliğini sürdürdü
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, Al Akhdoud'u konuk etti.

Al Awwal-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri, 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 90+4. dakikada Joao Felix kaydetti.

Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.

SON 44 GOL

Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.

Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.

  • Suudi Arabistan Pro Ligi
  • Al Nassr
  • Liderlik

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.