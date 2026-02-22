Ronaldo attı, Al Nassr seriyi sürdürdü

Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Al Nassr ile Al Hazm kozlarını paylaştı.

Al Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Al Nassr sahasında konuk ettiği Al Hazm'ı 4-0'lık skorla yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Al Nassr'a galibiyeti golleri 13 ile 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges attı.

RONALDO 964. GOLÜNÜ ATTI

Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 964'e yükseltti.

Gol sayısını 964 yapan Portekizli efsanevi isim, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

RONALDO'DAN YENİ REKOR

Öte yandan Ronaldo, kariyerindeki 964. golü attığı maçta 30 yaşına bastığından bu yana 500. golünü de kaydetmiş oldu.