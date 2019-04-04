Ronaldo banka gibi

DÜNYA yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus’a adeta bir servet kazandırdı. KPMG Football Benchmark ekibinin aratırmasına göre İtalyan devine 340 milyon euroya mal olan Portekizli yıldız, bir senede maliyetini çıkardı. Ronaldo, formasını giydiği Juve’ye maç gelirlerinden 70 milyon euro kazanırken, daha önce 200 milyon euro seviyelerinde olan yayınlardan da 245 milyon euro kulübün kasasına girdi. Forma satışı, tribün geliri, Şampiyonlar Ligi ve reklam gelirleri de artarak 200 milyon eurya yükseldi. Böylece Cristiano Ronaldo’nun transferinden sonra Juventus’un gelirleri 515 milyon euroya çıktı.