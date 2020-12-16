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Spor

Ronaldo bu kez kaçırdı, Juventus puan kaybetti

İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:51
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Karşılaşmada Juventus'un golü 29. dakikada Chiesa'dan geldi. Atalanta'nın golü ise 57. dakikada Freuler'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 24'e yükseltti. Atalanta ise 18 puana çıktı.

Juve, Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Atalanta ise aynı haftada Roma'yı sahasında konuk edecek.

RONALDO PENALTIYI KAÇIRDI

Juventus formasıyla son 4 golünü penaltıdan atan Ronaldo, Atalanta maçında penaltı kaçırarak serisini bozdu.

Ronaldo, Barcelona ve Genoa karşısında 2'şer penaltı golü kaydetmişti.

BONUCCI 300. maça çıktı

Siyah-Beyazlıların tecrübeli savunmacısı Leonardo Bonucci, Atalanta maçıyla beraber takımdaki 300. lig maçına çıktı.

33 yaşındaki Bonucci, Juventus'ta bu başarıya ulaşan 14. oyuncu oldu.

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