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Spor

Ronaldo çıldırdı, Al Nassr taraftarı eleştirdi

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Ittıhad, Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sırasında savunmayı sert bir şekilde uyaran Portekizli yıldız maç sonrası takım taraftarlarının tepkisini çekti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Ronaldo çıldırdı, Al Nassr taraftarı eleştirdi
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Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşandı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Karim Benzema'nın oynadığı Al Ittihad'ı konuk etti. Al Ittıhad'ın 3-2 kazandığı karşılaşma, heyecanlı anlar ve dramatik bir sonla tamamlandı.

Maçın ilk yarısında Al Nassr etkili bir oyun sergileyerek 3. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti. 37. dakikada Ayman Yahya'nın attığı golle farkı ikiye çıkaran Al Nassr, devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Al Ittihad hızlı bir şekilde girdi. Karim Benzema'nın 49. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indiren Al Ittihad, 52. dakikada N'Golo Kante'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

RONALDO'DAN TEPKİ: "UYUYORSUNUZ"

Al Nassr'ın kalesinde gördüğü golün ardından, Ronaldo takım arkadaşlarına tepkisini gösterdi. Portekizli yıldız, "Uyuyorsunuz" diyerek, takımın savunma hattını sert bir şekilde uyardı.

90+4'TE MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken, Al Ittihad'den Houssem Aouar, 90+4'te attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu gol, Al Ittihad'a galibiyeti getirdi. Al Ittihad, bu sonuçla puanını 71'e çıkararak, ligin bitimine 4 hafta kala 6 puanlık avantajını korudu.

Öte yandan Al Ittihad'de Moussa Diaby, 90+7'de çıkan tartışmada şiddetli hareketinden dolayı kırmızı kart gördü.

RONALDO'YA SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Maçın ardından Al Nassr taraftarları, sosyal medya üzerinden Cristiano Ronaldo'ya tepkilerini dile getirdi. Birçok taraftar, Ronaldo'nun takımdan ayrılması gerektiği yönünde yorumlar yaparak, Portekizli yıldızı eleştirdi.

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