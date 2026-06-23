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Spor

Ronaldo Dünya Kupası tarihine geçti! Rekoru eline aldı...

Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldız, 2006'dan bu yana katıldığı tüm Dünya Kupası organizasyonlarında fileleri havalandırmayı başardı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 20:26 - Güncelleme:
Ronaldo Dünya Kupası tarihine geçti! Rekoru eline aldı...
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Houston'da oynanan mücadelede Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı golle Dünya Kupası tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

41 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında rakip fileleri havalandırarak önemli bir başarıya imza attı. Ronaldo böylece Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

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Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 39. dakikasında Özbekistan ağlarını sarsarak bir gol daha kaydetti.

2006'DA BAŞLAYAN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Dünya Kupası sahnesine ilk kez 2006 yılında Almanya'da çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in turnuvayı dördüncü sırada tamamladığı organizasyonda 1 penaltı golü kaydetti.

Yıldız futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda da 1 gol atarken, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nı yine tek golle tamamladı.

2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada ise etkileyici bir başlangıç yapan Ronaldo, İspanya karşısında hat-trick yaparak dikkat çekti ve organizasyonu toplam 4 golle bitirdi.

Portekizli oyuncu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da penaltıdan bulduğu 1 golle skor katkısı verdi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN DİĞER GOLCÜ İSİMLERİ

Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi, bu turnuvaların 5'inde gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız yalnızca 2010 Dünya Kupası'nda gol atamazken, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, katıldığı 4 Dünya Kupası'nın tamamında gol atmayı başarırken, Ronaldo Nazario ise mücadele ettiği 4 turnuvanın 3'ünde rakip ağları havalandırdı.

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