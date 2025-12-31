İSTANBUL 5°C / -2°C
Ronaldo durmuyor! 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı

Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de deplasmanda Al Ettifaq ile 2-2 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo attığı golle kariyerindeki gol sayısını 957'ye çıkararak 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Lig'de liderliğini sürdüren Al-Nassr, deplasmanda Al Ettifaq'la karşı karşıya geldi.

Ego Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta Al Ettifaq'ın gollerini Georginio Wijnaldum kaydetti. Al-Nassr'ın golleri ise Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla Al-Nassr'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11'e, Al Ettifaq ise 5 maça yükseltti.

Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'da 14 maçta süre alırken 13 gol ve 3 asist kaydetti.

ADIM ADIM 1000 GOL HEDEFİNE

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.

Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

