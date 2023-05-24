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Spor

Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secdeye kapandı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı gol sonrası sevincini secde ederek gösterdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secdeye kapandı
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Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Alnassr ile çıktığı toplam 17 karşılaşmada 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu toplamda ise 1527 dakika sahada kaldı.

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