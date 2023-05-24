Cristiano Ronaldo, gol sevincinde secdeye kapandı

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Alnassr ile çıktığı toplam 17 karşılaşmada 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu toplamda ise 1527 dakika sahada kaldı.