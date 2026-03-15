Ronaldo hissedarı olduğu takıma ilk transferini yapıyor

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yüzde 25 hissesini satın aldığı İspanyol 2. Ligi kulübü Almeria'nın gelecek sezonki sportif planlaması için şimdiden harekete geçti.

Portekizli futbolcu, ortağı olduğu kulübün yönetim kuruluna ilk talebini iletti ve Sporting Lizbon'dan Flavio Gonçalves'in transfer edilmesini istedi.

PORTEKİZ FUTBOLUNUN YENİ GENÇ YETENEĞİ

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Ronaldo'nun Gonçalves'e olan ilgisi tesadüf değil. Henüz 18 yaşında olan oyuncu, Portekiz futbolunun en umut vadeden hücum orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve Sporting Lizbon'daki gelişimi birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip ediliyor.

Almeria'nın Flavio Gonçalves'i kadrosuna katmak için gerekli koşulları araştırmaya başladığı ve diğer kulüplerin önüne geçmek ve oyuncunun piyasa değeri fırlamadan önce transferi bitirmek istediği ileri sürüldü.

RONALDO İLE İKİ ORTAK NOKTASI VAR

Cristiano Ronaldo gibi Sporting altyapısının ürünü olan Gonçalves'in, 41 yaşındaki futbolcuyla bir ortak noktası daha bulunuyor: Portekizli genç yetenek de tıpkı Ronaldo gibi menajer Jorge Mendes'in şirketi Gestifute'ye bağlı. Bu iki ortak noktanın, futbolcunun transferi konusunda Almeria'ya avantaj sağlaması bekleniyor.

Genç oyuncunun, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

24 MAÇTA 10 GOL

Sporting'in B takımında forma giyen Flavio Gonçalves, Portekiz 2. Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplam 24 maça çıktı ve 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki futbolcu Sporting Lizbon'un A takımında ise 2 resmi maçta forma giyme fırsatı buldu.