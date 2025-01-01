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Spor

Ronaldo için ayrılık vakti! Arabistan macerası noktalanıyor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr defterini kapatabilir. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Avrupa'ya dönmeyi düşünen Portekizli yıldız, henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Ronaldo için ayrılık vakti! Arabistan macerası noktalanıyor
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2023 Ocak'ta Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi ile hiç şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldızın henüz Al Nassr ile masaya oturmaması kafaları karıştırdı.

Mirror'da yer alan habere göre Ronaldo'nun henüz yeni sözleşmeye imza atmamış olmaması ayrılık için açık kapı bıraktığı anlamına gelebilir. Globe Soccer Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, "Gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz" diyen Ronaldo'nun tekliflere açık olduğu aktarıldı.

Marca'da yer alan haberde ise Ronaldo'nun kariyerine Al Nassr'da devam edeceği vurgulandı. 39 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'a kupa kazandırmaya kararlı olduğu ifade edildi.

Manchester United'dan ayrıldığı dönemde Avrupa'dan cazip bir teklif almayan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan da ayrılması durumunda Avrupa'ya yeniden dönme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

Haberde Fenerbahçe'nin adının bir dönem Ronaldo diye anıldığı belirtilirken, "Jose Mourinho bu ihtimale gülüp geçti" denildi.

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