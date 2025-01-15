Ronaldo için sürpriz iddia! Al Nassr'a hissedar olmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Portekizli yıldız, 200 milyonluk kontratın yanı sıra, kulübün küçük bir kısmına sahip olarak, Al Nassr'ın hissedarı geçecek.

Kulüp yöneticileri, Cristiano Ronaldo'nun Riyad'a gelişinden bu yana yaptığı katkılara duydukları hayranlık ve memnuniyeti göstermek amacıyla, kulübün %5'lik bir hissesini ona teklif etti.

Suudi Arabistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Al Nassr, son aylarda yeni bir CEO ve başkanın gelişiyle birlikte yapısal bir değişim sürecinden geçiyor.