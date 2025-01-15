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Spor

Ronaldo için sürpriz iddia! Al Nassr'a hissedar olmaya hazırlanıyor

Yeni sözleşme görüşmeleri devam eden Cristiano Ronaldo, bir sezon daha Suudi Arabistan'da oynamaya devam edecek ayrıca kulübün küçük bir kısmının sahibi olacak.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Ronaldo için sürpriz iddia! Al Nassr'a hissedar olmaya hazırlanıyor
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Portekizli yıldız, 200 milyonluk kontratın yanı sıra, kulübün küçük bir kısmına sahip olarak, Al Nassr'ın hissedarı geçecek.

Kulüp yöneticileri, Cristiano Ronaldo'nun Riyad'a gelişinden bu yana yaptığı katkılara duydukları hayranlık ve memnuniyeti göstermek amacıyla, kulübün %5'lik bir hissesini ona teklif etti.

Suudi Arabistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Al Nassr, son aylarda yeni bir CEO ve başkanın gelişiyle birlikte yapısal bir değişim sürecinden geçiyor.

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