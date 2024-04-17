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Spor

Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus'a alacaklarını alamadığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Torino ekibi, Ronaldo'ya 10 milyon euroyu faiziyle birlikte ödeyecek.

17 Nisan 2024 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı!
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2018 yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ayrılığı sonrası Torino ekibine açtığı davayı kazandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, alacaklarını alamadığı Juventus'a açtığı davayı resmen kazandı.

Haberin detaylarında İtalyan devinin, Portekizli yıldıza 10 milyon euroyu faiziyle birlikte ödeyeceği söylendi.

134 MAÇA ÇIKTI

Juventus formasıyla 134 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo bu karşılaşmalarda 101 gol, 22 asistlik skor katkısı sağladı.

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