İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,341
  • EURO
    32,9622
  • ALTIN
    1998.39
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo-Messi düellosuna sakatlık engeli!
Spor

Ronaldo-Messi düellosuna sakatlık engeli!

Riyad Sezon Kupası'nda Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr, Lionel Messi'li Inter Miami ile karşı karşıya gelecek. İki süper yıldızı aynı sahada izlemeyi bekleyen milyonlar, Ronaldo'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Ronaldo-Messi düellosuna sakatlık engeli!
ABONE OL

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami maçı öncesi kötü bir haber geldi.

CRISTIANO RONALDO SAKAT

Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat Perşembe günü Inter Miami ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

ARABİSTAN'DAN ÇARPICI BİR İDDİA

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Futbol kariyerlerinde son kez karşılaşacak olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin rakip olma şanslarının olduğu belirtildi.

Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.