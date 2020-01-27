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Spor

Futbolun yıldızlarından Kobe Bryant paylaşımları

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Kobe Bryant'ın ölümlerinin ardından paylaşım yaptı.

27.01.2020  09:45 - Güncelleme: 27.01.2020  09:45

Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından paylaşım yapanlar arasında Lionel Messi, Neymar ve Crsitiano Ronaldo da vardı.

Messi, çok üzgün olduğunu belirttiği açıklamasında, "Kalbim ailesi ve sevenleriyle. Seninle tanışmak ve güzel zamanlar geçirmek bir zevkti. O bir dahiydi"

Cristiano Ronaldo ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kobe ve kızı Gianna'nın ölümlerinin yürek parçalayan haberini aldım ve çok üzgünüm. Kobe bir çok kişiye ilham kaynağıydı ve gerçek bir efsaneydi Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı dileri."

Neymar'ın sözleri ise şu şekilde:

"Spor, taraftarlar ve Kobe'yi sevenler için acı bir gün. Elleriyle efsane olan kahraman Kobe'ye spor dünyasına kattıkları için teşekkür ederim. Tanrı tüm arkadaşlarına ve ailesine sabır versin."

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