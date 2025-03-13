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Spor

Ronaldo Nazario federasyon başkanlığı adaylığından çekildi

Brezilyalı eski futbol efsanesi Ronaldo Nazario, yeterli desteği alamadığı için futbol federasyonu başkanlığı adaylığından çekildi.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Ronaldo Nazario federasyon başkanlığı adaylığından çekildi
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Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazário, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) başkanlığı için gerekli desteği alamayınca adaylıktan çekildiğini açıkladı. Cruzeiro ve Valladolid'in sahibi olan efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Ronaldo, seçim kampanyası sürecinde bölgesel federasyonlardan destek almak için yoğun çaba gösterse de, 27 bölgesel federasyondan sadece dördünün kendisiyle görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti. Geri kalan federasyonlar ise mevcut başkan Ednaldo Rodrigues'in yeniden seçilmesini destekledi.

Brezilya'nın eski yıldızı, "Adaylığımı duyurduktan sonra federasyonlarla temas kurmak istedim ancak çoğu beni ağırlamayı reddetti. Mevcut yönetimden memnun olduklarını söylediler ve ben de bu karara saygı duyuyorum," dedi.

Ronaldo, futbolun daha iyi bir yönetime ihtiyacı olduğunu vurgularken, diyaloğun, şeffaflığın ve birliğin Brezilya futbolunun geleceği için kritik olduğunu belirtti.

  • Ronaldo Nazari
  • BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU
  • adaylık

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