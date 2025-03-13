Ronaldo Nazario federasyon başkanlığı adaylığından çekildi

Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazário, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) başkanlığı için gerekli desteği alamayınca adaylıktan çekildiğini açıkladı. Cruzeiro ve Valladolid'in sahibi olan efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Ronaldo, seçim kampanyası sürecinde bölgesel federasyonlardan destek almak için yoğun çaba gösterse de, 27 bölgesel federasyondan sadece dördünün kendisiyle görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti. Geri kalan federasyonlar ise mevcut başkan Ednaldo Rodrigues'in yeniden seçilmesini destekledi.

Brezilya'nın eski yıldızı, "Adaylığımı duyurduktan sonra federasyonlarla temas kurmak istedim ancak çoğu beni ağırlamayı reddetti. Mevcut yönetimden memnun olduklarını söylediler ve ben de bu karara saygı duyuyorum," dedi.

Ronaldo, futbolun daha iyi bir yönetime ihtiyacı olduğunu vurgularken, diyaloğun, şeffaflığın ve birliğin Brezilya futbolunun geleceği için kritik olduğunu belirtti.