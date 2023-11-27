Ronaldo penaltıyı iptal ettirdi, Al Nassr puanları paylaştı

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr ile Persepolis karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Al Nassr'da Ali Lajami karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.
Grubun son hafta karşılaşmalarında Al Nassr, Istiklol deplasmanına gidecek. Persepolis, sahasında Al Duhail'i ağırlayacak.