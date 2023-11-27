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Spor

Ronaldo penaltıyı iptal ettirdi, Al Nassr puanları paylaştı

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, sahasında Persepolis konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 17. dakikasında 10 kişi kalırken, maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Ronaldo penaltıyı iptal ettirdi, Al Nassr puanları paylaştı
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Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr ile Persepolis karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Al Nassr'da Ali Lajami karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.

Grubun son hafta karşılaşmalarında Al Nassr, Istiklol deplasmanına gidecek. Persepolis, sahasında Al Duhail'i ağırlayacak.

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