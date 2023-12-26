Ronaldo rekor kırdı, Al Nassr galibiyete uzandı!

Al-Nassr, deplasmanda kozlarını paylaştığı Al Ittihad'ı Ronaldo ve Mane'nin iki golü ve Talisca'nın golleriyle 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete uzandı. Portekizli süperstar, kaydettiği iki golle 2023 yılının gol rekorunu kırdı.

KARŞILIKLI GOLLER!

Mücadelenin açılış golünü 14. dakikada ev sahibi ekip Al Ittihad adına A. Hamdallah kaydederken Portekizli süperstar Ronaldo yalnızca 5 dakika sonra penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

SÜPER LİG'İN TANIDIK SİMALARI SAHNEDE

Karşılaşmanın 38. dakikasında ise Anderson Talisca sahneye çıktı. Beşiktaş'ın eski yıldızı, Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topu nefis kontrol etti ve savunma oyuncularına rağmen topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarıyı Al Nassr, Al Ittihad karşısında 2-1 önde tamamladı.

RONALDO'DAN BİR GOL DAHA!

Maçın ikinci yarısında Al Ittihad adına yine A. Hamdallah sahneye çıktı ve hem takımının hem de kendisinin ikicni golünü attı ve skora 2-2'lik eşitliği getirdi. Ardından Cristiano Ronaldo kazanılan penaltı atışı sonrasında takımın 3. golünü attı ve skor 3-2 oldu.

FARKI 7'YE İNDİRDİ!

Dakikalar 75'i gösterirken Liverpool ve Bayern Münih'in eski yıldızı Mane, takımını rahatlatan golü attı ve mücadelede skoru 4-2'ye getirdi. Senegalli yıldız 7 dakika sonra topu bir kez daha ağlarla gönderdi ve farkı 3'e çıkararak durumu 5-2'ye getirdi. Al Nassr, konuk olduğu Al Ittihad'ı 5-2 mağlup ederek puanını 43'e getirdi ve lider Al Hilal'le puan farkını 7'ye indirdi.

RONALDO REKOR KIRDI!

Portekizli süperstar, attığı 2 golün ardından 2023'teki gol sayısını 53'e çıkardı ve yılın en golcü oyuncusu olarak rekor kırdı. Ronaldo'nun ardından 52 gol atan Kane, Mbappe ve Haaland en çok gol atanlar listesinin ilk 4 sırasını oluşturuyor.