Spor

Ronaldo Suudi Arabistan'da kriz çıkardı! Fenerbahçe'nin transferleri çıkmaza girdi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da krizin fitilini ateşledi. Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'da haksız transfer onaylamaları olduğu için olay çıkarmasının ardından Suudi Arabistan Yatırım Fonu, tüm transferleri durdurdu. Bu olayların ardından Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a, N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi durma noktasına geldi. İşte detaylar...

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kriz çıkardı. Ronaldo'nun çıkardığı kriz, Fenerbahçe'nin de transfer planlarını etkiledi.

RONALDO'NUN DİREKT RAKİBİ

Suudi Arabistan Pro Lig'de, takımı Al Nassr ile henüz şampiyonluk kazanamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon zirvedeki Al Hilal'in 3 puan gerisinde... Cristiano Ronaldo, zirvedeki Al Hilal'in kadrosunu Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema ile güçlendirme planının ortaya çıkması sonrası 'oynamayacağım' diyerek rest çekti.

FONUN YÖNETTİĞİ TAKIMLAR, İSYANLAR

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr gibi Al Hilal ve Al Ittihad da Suudi Arabistan Yatırım Fonu (PIF) tarafından idare ediliyor. Daha önce Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus da PIF'in Al Hilal lehine transfer kararları verdiğini belirterek eleştirilerde bulunmuştu. Ronaldo da PIF'in Karim Benzema'yı Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer etmesi sonrası olay çıkardı.

RONALDO 'OYNAMAYACAĞIM' DEDİ

Cristiano Ronaldo, PIF'in aldığı Benzema kararı nedeniyle kriz çıkardı ve takımının Al Riyadh maçında oynamayacağını kulüp yönetimine iletti.

BENZEMA TRANSFERİ BEKLETİLİYOR

Ronaldo'nun bu kararı sonrası Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin bekletileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEYEN NOKTA

Fenerbahçe de N'Golo Kante transferi konusunda Benzema'yı kaybedecek olan Al Ittihad'ı Youssef En-Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

NE OLACAK?

Cristiano Ronaldo'nun çıkardığı kriz sonrası Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Al Ittihadli Karim Benzema'nın Al Hilal'e, Fenerbahçeli En-Nesyri'nin Al Ittihad'a, Al Ittıhadli Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transferini şimdilik bekletme kararı aldı.

