23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Ronaldo tarihe geçti! Kupayı Merih'in takımı kazandı
Spor

Ronaldo tarihe geçti! Kupayı Merih'in takımı kazandı

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr ve Al Ahli karşı karşıya geldi. Hong Kong'da oynanan finalde Al Nassr ve Al Ahli, maçın normal süresinde 2-2 berabere kaldı. Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupayı kazandı. Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral ilk on birde başladı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 17:45
Ronaldo tarihe geçti! Kupayı Merih'in takımı kazandı
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr ve Al Ahli karşı karşıya geldi.

Hong Kong'da oynanan finalde Al Nassr ve Al Ahli, maçın normal süresinde 2-2 berabere kaldı. Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral ilk on birde başladı.

Maçın 41. dakikasında Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

RONALDO BİR İLKE İMZA ATTI

Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerinde bir başka rekora daha imza attı. Al Nassr formasıyla 100 gole ulaşan 40 yaşındaki yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını gösterdi.

Al Ahli, 45+6'da yeni transferi Enzo Millot'un asistinde Franck Kessie'nin golüyle durumu eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Merih Demiral maçın 51. dakikasında sarı kart gördü.

Al Nassr, karşılaşmanın 83. dakikasında Marcelo Brozovic ile golü buldu ve tekrar öne geçti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral son düdüğe kadar sahada kaldı.

Mücadele bu skorla bitecek derken Al Ahli'de Roger Ibanez sahneye çıktı ve durdu 2-2'ye getirdi.

Kupanın formatı gereği penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

  • Suudi Arabistan Süper Kupa
  • Al Nassr
  • Al Ahli

