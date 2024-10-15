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Spor

Ronaldo ve Haaland'ı geride bıraktı! Uluslar Ligi'nde gol kralı Kerem Aktürkoğlu

Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda 1 gol 1 asist ile skora katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu maçın yıldızlarından biri oldu. 25 yaşındaki başarılı oyuncuyu Uluslar Ligi'nde attığı 4 golle Ronaldo ve Haaland'ı geride bırakarak gol krallığında zirveye yerleşti. İşte detaylar...

15 Ekim 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Ronaldo ve Haaland'ı geride bıraktı! Uluslar Ligi'nde gol kralı Kerem Aktürkoğlu
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Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlui İzlanda maçının da yıldızlarından biri oldu.

Milli futbolcu, 4-2 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu. 25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

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