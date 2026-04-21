Ronaldo ve oğlu aynı takımda oynayabilir! İşte Al-Nassr'ın planı...

Al-Nassr, gelecek sezon için dikkat çeken bir plan üzerinde çalışıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre kulüp, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior'ı A takıma yükseltme ihtimalini değerlendiriyor.

Söz konusu kararın, sezon sonunda yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşeceği ifade edildi. Genç oyuncunun performansı ve takım içindeki gelişimi, yönetimin vereceği kararda belirleyici olacak.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi bir sezon daha devam ediyor. Kulüp yönetiminin, Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediği ve hem saha içi hem de saha dışı katkısından maksimum düzeyde faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Taraftarlar arasında büyük bir popülerliğe sahip olan Ronaldo'nun da bu sezon gösterdiği performansı kupalarla taçlandırmak istediği aktarıldı.

Al Nassr, Roshan Pro Lig'de 76 puanla liderlik koltuğunda otururken, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürüyor.