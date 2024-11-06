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Spor

Ronaldo ve Talisca attı, Al Nassr rahat kazandı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Al Ain'i konuk eden Al Nassr, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
Ronaldo ve Talisca attı, Al Nassr rahat kazandı
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Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Al-Nassr, sahasında Al-Ain ile karşılaştı. Mücadeleyi Al-Nassr 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Anderson Talisca, 31. dakikada Cristiano Ronaldo, 37. dakikada Fabio Cardoso (k.k) ve 81. dakikada Wesley kaydetti. Al-Ain'in golü 56. dakikada Bento (k.k.)'dan geldi.

Al-Nassr'ın ikinci golünü atan Cristiano Ronaldo, kariyerinin 908. golünü kaydetti.

Ev sahibi ekipte iki gol kaydeden Anderson Talisca, bu sezonki 8.golünü atmayı başardı. Al-Nassr'da 80. dakikada oyuna dahil olan Wesley de bir gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu.

Bu sonuçla Stefano Pioli'nin takımı puanını 10'a çıkardı. Hernan Crespo'nun takımı Al-Ain ise 1 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Al-Nassr, Al-Gharrafa ile karşılaşacak. Al-Ain ise Al-Ahli ile oynayacak.

  • Asya Kupası
  • Al Nassr
  • Al Ain

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