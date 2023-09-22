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  • Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'dan duble şov! Merih Demiral bu ikiliye karşı koyamadı
Spor

Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'dan duble şov! Merih Demiral bu ikiliye karşı koyamadı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr evinde Al-Ahli'yi 4-3'lük skorla devirdi. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca, attıkları ikişer golle maça damgasını vurdu.

22 Eylül 2023 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'dan duble şov! Merih Demiral bu ikiliye karşı koyamadı
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Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Al-Ahli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. ve 45+6. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Ayrca Talisca, Ronaldo'nun 2. golünde de asisti yapan isim oldu. Al-Ahli'de golleri 30. dakikada Frank Kessie, 50. dakikada Riyad Mahrez ve 87. dakikada Feras Al-Birakan attı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al-Ahli adına 90 dakika sahada kaldı.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken aynı zamanda rakibi Al-Ahli'yi yakalamış oldu.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Al-Tai deplasmanına giderken, Al-Ahli sahasında, Al-Ettifaq'ı ağırlayacak.

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