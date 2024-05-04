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Spor

Ronaldo yine hat-trick yaptı, Al Nassr farklı kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, evinde Al Wehda'yı 6-0 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçta hat-trick yaptı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Ronaldo yine hat-trick yaptı, Al Nassr farklı kazandı
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Suudi Arabistan Ligi 30. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Wehda ile karşılaştı. Al Awal Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 5, 12 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 18. dakikada Otavio, 45. dakikada Sadio Mane ve 88. dakikada Al Fatil kaydetti.

Portekizli yıldız Ronaldo, kariyerinin 66. hat-trick'ini yaptı. CR/ ayrıca bu sezon 32. golünü kaydetti. Bununla birlikte Al Nassr'daki 60. golüne ulaştı.

Al Nassr bu sonuçla puanını 74'e çıkardı. Bir maçı eksik olan lider Al Hilal'in 9 puan gerisinde olan Al Nassr'ın şampiyonluk şansı zor görünüyor. Al Wehda ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Akhdoud ile oynayacak. Al Wehda ise Al Khaleej'e konuk olacak.

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