Ronaldo'dan Atletico Madrid'e olay sözler
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlatarak İspanyol basın mensuplarıyla alay etti.
Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
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