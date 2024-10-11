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Spor

Ronaldo'dan Cassano'nun eleştirilerine sert cevap! ''Sadece dört şampiyonluk kazandın''

Bir dönem İspanyol devi Real Madrid forması giyen Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu futbol bilmemekle itham etti. Bu sözlere çok sinirlenen Ronaldo, Cassano'ya bir mesaj attı ve 'Sadece 150 gol attın, sadece dört şampiyonluk kazandın' ifadelerini kullandı. Bu hareketin üzerine Antonio Cassano da Al Nassr'da kariyerine devam eden oyuncunun mesajlarını ortaya çıkardı. İşte detaylar...

11 Ekim 2024 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Ronaldo'dan Cassano'nun eleştirilerine sert cevap! ''Sadece dört şampiyonluk kazandın''
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Al-Nassr'da kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, 2006-2007 yılları arasında Real Madrid forması giyen Antonio Cassano'nun kendisini futbolu bilmemekle itham etmesine çok sinirlendi.

Bir podcast programında konuşan Cassano, Cristiano Ronaldo'nun cep telefonuna yolladığı mesajı ifşa etti.

Cassano yaptığı açıklamada, "Cep telefonumda 0034 ön ekine sahip bir numara gördüm. 0034 İspanya. Daha sonra Cristiano Ronaldo'nun tüm istatistiklerinin yer aldığı bir liste gördüm." dedi ve mesajda söylenenleri aktardı.

Ronaldo'nun mesajı: "Bunu tekrar yapmanıza gerek yok. Sadece 150 gol attın, sadece dört şampiyonluk kazandın"

Cassano'nun cevabı: "Sevgili Cristiano Ronaldo, beni dinle: sorunun ne olduğunu biliyor musun? Sana saygı duymadım çünkü seni bir oyuncu olarak sevmedim."

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro geçtiğimiz günlerde Cassano'yu hedef almıştı.

Aveiro açıklamasında, "Bu zavallı adamı (Cassano) tanımıyorum ve umurumda bile değil. Ama ona sadece söyleyeceğim. 'Eğer Cristiano oynamayı bilmiyorsa ve 900 gol attıysa, oynamayı bildiğini hayal edin'" demişti.

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