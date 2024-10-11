Al-Nassr'da kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, 2006-2007 yılları arasında Real Madrid forması giyen Antonio Cassano'nun kendisini futbolu bilmemekle itham etmesine çok sinirlendi.

Bir podcast programında konuşan Cassano, Cristiano Ronaldo'nun cep telefonuna yolladığı mesajı ifşa etti.

Cassano yaptığı açıklamada, "Cep telefonumda 0034 ön ekine sahip bir numara gördüm. 0034 İspanya. Daha sonra Cristiano Ronaldo'nun tüm istatistiklerinin yer aldığı bir liste gördüm." dedi ve mesajda söylenenleri aktardı.

Ronaldo'nun mesajı: "Bunu tekrar yapmanıza gerek yok. Sadece 150 gol attın, sadece dört şampiyonluk kazandın"

Cassano'nun cevabı: "Sevgili Cristiano Ronaldo, beni dinle: sorunun ne olduğunu biliyor musun? Sana saygı duymadım çünkü seni bir oyuncu olarak sevmedim."

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro geçtiğimiz günlerde Cassano'yu hedef almıştı.

Aveiro açıklamasında, "Bu zavallı adamı (Cassano) tanımıyorum ve umurumda bile değil. Ama ona sadece söyleyeceğim. 'Eğer Cristiano oynamayı bilmiyorsa ve 900 gol attıysa, oynamayı bildiğini hayal edin'" demişti.