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Spor

Ronaldo'dan Erik ten Hag'a ağır eleştiriler

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag'a eleştirilerde bulundu. Ronaldo, Hollandalı çalıştırıcının 'Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız' sözlerinin doğru bir zihniyet olmadığını dile getirdi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Ronaldo'dan Erik ten Hag'a ağır eleştiriler
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Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.

Manchester United'ın kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Koç, Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor." dedi.

Ten Hag'ın zihniyetini eleştiren dünya yıldızı, "Manchester United teknik direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez. Zihinsel olarak şunu söylemelisiniz, 'Belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz.' Denemek zorundasınız." sözlerini sarf etti.

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