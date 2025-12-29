İSTANBUL 7°C / 5°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
  • Ronaldo'dan geleceği hakkında açıklama
Spor

Ronaldo'dan geleceği hakkında açıklama

Suudi ekibi Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geleceği hakkında konuştu.

29 Aralık 2025 Pazartesi 15:43
Ronaldo'dan geleceği hakkında açıklama
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı zaman hakkında konuştu.

Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport'a konuşan Ronaldo, "Devam etmek zor, ama hala motiveyim." ifadelerini kullandı.

1000 GOL HEDEFİ

Portekizli efsane, açıklamalarının devamında 1000 gol hedefini işaret ederken, "Tutkum hala çok yüksek ve oynamaya devam etmek istiyorum. Orta Doğu'da ya da Avrupa'da oynamam fark etmez. Futbol oynamaktan her zaman keyif alıyorum ve devam etmek istiyorum.

Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya (1.000 gol) ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

40 yaşındaki Ronaldo, yaşı ve beklentileri aşan performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 maçta attığı 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 125 maçta 112 gol kaydetti. Portekizli efsanenin şu anda 955 golü bulunuyor. Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için 45 gol daha atması gerekecek.

