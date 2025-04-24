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Spor

Ronaldo'dan inanılmaz hata! Gerçek seneler sonra ortaya çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Eylül 2019'da Euro 2020 eleme maçı için gittiği Belgrad'da özel üretim iki saatini otelde unuttu. Neyse ki dikkatli otel personelinin, yetkilere haber vermesinin ardından Ronaldo saatlerine kavuştu ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Nisan 2025 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Ronaldo'dan inanılmaz hata! Gerçek seneler sonra ortaya çıktı
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Cristiano Ronaldo, Eylül 2019'da Euro 2020 eleme maçı için gittiği Belgrad'da, toplam değeri 3,5 milyon avroyu bulan iki özel yapım saatini otel odasında unuttu.

A Bola'nın haberine göre, bu saatler arasında elmas işlemeli 1,5 milyon avro değerindeki Franck Muller Cintree Tourbillon ve horoloji dünyasında eşsiz kabul edilen 2 milyon avroluk Girard Perregaux Planetarium Triple-Axis Tourbillon bulunuyordu.

Haberin detaylarında saat uzmanı Strahinja Dorić'in açıklamasına göre, bu modeller yalnızca Ronaldo'ya ait özel üretimlerdi ve piyasada benzerleri yoktu. Neyse ki odayı temizleyen otel personeli saatleri hemen yönetime bildirdi, ardından yerel yetkililer ve Portekiz Futbol Federasyonu devreye girdi. Saatler eksiksiz şekilde Ronaldo'ya geri verildi.

Dorić, "Bu saatleri başka biri bulsaydı, satmaları mümkün olmazdı. O kadar eşsizler ki yalnızca Ronaldo'ya ait oldukları hemen anlaşılırdı," dedi.

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