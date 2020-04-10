İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,711
  • EURO
    7,3445
  • ALTIN
    364.318
  • BIST100
    96233.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo'dan koronaya karşı risk dolu hareketler!
Spor

Ronaldo'dan koronaya karşı risk dolu hareketler!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

IHA10 Nisan 2020 Cuma 14:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:33
ABONE OL

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.