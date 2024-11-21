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Spor

Ronaldo'dan ''Oğlunla futbol oynayacak mısın?'' sorusuna cevap

Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo kendisine yöneltilen, 'LeBron oğluyla oynadı, sen de aynısını Junior'la yapacak mısın?' sorusuna cevap verdi. İşte detaylar..

21 Kasım 2024 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Ronaldo'dan ''Oğlunla futbol oynayacak mısın?'' sorusuna cevap
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Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada son dönemde Cristiano Ronaldo'nun transferini hayal ederken, dünyaca ünlü Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili bir soruya cevap verdi.

YouTube kanalında ünlü içerik üreticisi "Mr. Beast'i" konuk eden Cristiano Ronaldo'ya "LeBron oğluyla oynadı, sen de aynısını Junior'la yapacak mısın?" sorusu soruldu.

Ronaldo ise bu soruya, "Göreceğiz, henüz 14 yaşında, biraz daha büyüdüğünde bacaklarımın durumuna bakacağız." yanıtını verdi.

39 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı, geçtiğimiz Portekiz Milli Takımı ile Polonya'ya attığı rövaşata golü sonrası izleyenlerin ağızlarını açık bırakmıştı.

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