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Spor

Ronaldo'dan sürpriz hamle: Sözleşme imzalandı

Cristiano Ronaldo ve Al Nassr, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Ronaldo'dan sürpriz hamle: Sözleşme imzalandı
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Cristiano Ronaldo, kariyerine Al Nassr'da devam etmeye hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME

Foot Mercato'da yer alan habere göre, hakkında ayrılık haberleri çıkan ve geçtiğimiz günlerde, "Bu bölüm bitti." şeklinde bir paylaşım yapan Ronaldo, Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Al Nassr ve Ronaldo arasında yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı ve Portekizli yıldızın yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

"KALMASINI İSTİYORUZ"

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var. Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje. Ronaldo, futbol tarihinin en büyük fenomenlerinden biri ve bu ligin gelişmesine büyük katkıları oldu. Bizimle kalmasını istiyoruz." demişti.

Al Nassr'da geride kalan sezonda 41 maçta sahaya çıkan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 35 gol attı ve 4 asist yaptı.

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