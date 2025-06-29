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Spor

Ronaldo'dan tepki çeken açıklama

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Suudi Pro Lig'in Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu dile getirince Fransızların tepkisini çekmişti. Portekiz yıldız oyuncu Al-Nassr kulübünün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada 'Şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Ronaldo'dan tepki çeken açıklama
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Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, "Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum." dedi.

Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.

Ronaldo geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da Suudi Pro Lig'in, Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu iddia etmiş ve Fransızların tepkisini çekmişti. Yıldız oyuncunun yeni açıklaması da Fransız basınında eleştirilere neden oldu. İşte yazılanlar:

Madein Foot: "Cristiano Ronaldo'dan Ligue 1'in seviyesine saldırı."

Maxi Foot: "Geçtiğimiz yılın sonlarında Suudi Pro Ligi'nin Ligue 1'den daha üst seviyede olduğunu açıklayınca Fransa'da eleştirilere maruz kalan Portekizli forvet, fikrini değiştirmemiş gibi görünüyor. Ronaldo, Suudi Pro Ligi seviyesine bir katman daha ekledi."

Le Phoceen: "Ronaldo, Suudi Arabistan'la ilgili şok edici açıklamasıyla tartışmayı yeniden alevlendirdi."

So Foot: "Cristiano Ronaldo, Suudi Ligi'nin kalitesinden bir kez daha bahsetti. CR7'nin çöldeki macerasını uzatma kararını haklı çıkarması için bir fırsattı. Al-Nassr'a gelişinden beri tek bir şampiyonluk bile kazanamamış olan adam, 'Suudi Arabistan'daki en iyi takımlarla mücadele edip şampiyonluğu kazanma' arzusunu dile getirdi. Suudi Arabistan şampiyonluğunu kazanmasının kariyerinin en büyük başarısı olacağı şüphesiz."

Foot Mercato: "Cristiano Ronaldo'nun tartışmalı yeni açıklaması Fransa'da konuşulacak. Ronaldo son aylarda Suudi Ligi'ni tanıtmak için birkaç kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve genel seviyesinin Suudi Pro Ligi'nden daha düşük olduğunu değerlendirdiği Fransız Ligi'ni değersizleştirdi. Portekizli, bu kez Ligue 1'i açıkça isimlendirmeden, Suudi Pro Ligi'nin halihazırda dünyanın en iyi 5 ligi arasında olduğunu söyledi."

Les Transferts: "Ronaldo ısrar ediyor, Suudi Pro Ligi Ligue 1'den üstün. Cristiano Ronaldo'dan Ligue 1 taraftarlarını memnun etmeyecek bir açıklama daha. Portekizli yıldız, Fransız liginin Suudi Pro Ligi'ne rakip olmadığını bir kez daha dile getirdi."

Orange: "Cristiano Ronaldo ısrar ediyor: SPL şu anda dünyanın en iyi liglerinin ilk 5'inde yer alıyor"

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