Ronaldo'dan Valladolid'e 150 bin euro galibiyet primi

22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:33 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:33

İspanyol basını Atletico Madrid'in kazanırsa şampiyon olacağı maçta kümede kalabilmek için sahaya çıkacak olan Real Valladolid'de başkan Ronaldo'nun astronomik galibiyet primi gelirlediğini yazdı. Ronaldo'nun futbolcularına galibiyet halinde adam başı 150 bin euro ödeme yapacağı ifade edildi.

Ligde kalmak için maçı kazanmak zorunda olan Real Valladolid La Liga'da son maçını Atletico Madrid'e karşı oynarken küme düşme potasındaki diğer kritik karşılaşmalar ise Huesca - Valencia, Elche - Athletic Bilbao arasında oynanacak.

Şampiyonluğun belirleneceği diğer maçlarda ise Real Madrid Villarreal'i konuk edecek.