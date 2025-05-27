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Spor

Ronaldo'dan veda gibi paylaşım

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ronaldo'nun paylaşımı ayrılık olarak yorumlandı.

Haber Merkezi27 Mayıs 2025 Salı 00:36 - Güncelleme:
Ronaldo'dan veda gibi paylaşım
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Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın sezonu üçüncü tamamlayarak, Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesinin ardından Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

40 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Al-Nassr'da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibine bu paylaşıma veda ettiği gündeme düştü.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Cristiano Ronaldo için geçtiğimiz günlerde gündeme Beşiktaş iddiası da gelmişti. İngiliz basını, Al Nassr ile sözleşmesi biten Ronaldo'nun sonraki takımının Beşiktaş olabileceğini de öne sürmüştü.

İKİNCİ KEZ GOL KRALI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'de üst üste ikinci kez gol kralı oldu. Ligde bu sezon 30 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 25 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo bu sezon genelinde 41 resmi maça çıktı, 35 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

KUPASIZ TAMAMLADI

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı.

TOPLAM PERFORMANSI

Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

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